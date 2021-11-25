В КЧР продолжается реализация крупного инвестпроекта ГК «Дамате» по производству и переработке баранины

Фото: сайт главы КЧР.

Темпы реализации крупного инвестпроекта по производству и переработке баранины в Карачаево-Черкесии обсудили в рамках двусторонней встречи глава республики Рашид Темрезов и председатель совета директоров Группы Компаний «Дамате» Наум Бабаев.

Группа компаний «Дамате» реализует масштабный инвестпроект по производству мяса баранины на территории Карачаево-Черкесской Республики, используя принцип вертикальной интеграции «от генетики до прилавка». Совокупные инвестиции в проект составляют более 4 млрд рублей, финансирование ведется совместно с Россельхозбанком. В течение 2 лет будет создано около 1 тысячи рабочих мест.

"На пути к цели! Наша амбициозная задача - стать лидерами в России по производству баранины - с каждым днем все больше приближается к реальности", - написал глава КЧР Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в Instagram.

Указанный инвестпроект состоит из нескольких тесно связанных частей. Во-первых, в Черкесске продолжается реконструкция мясоперерабатывающего завода. Она будет завершена в 2022 году, выход на плановые показатели производства в 1 тысячу тонн готовой продукции в месяц запланирован на 4-й квартал 2022 года.

На сегодняшний день на заводе выполнены работы по монтажу внутренней системы канализации, ведутся работы по бетонированию плиты пола, монтаж внутренних перегородок из сэндвич-панелей, работы по внутренней отделке помещений. Начат монтаж несущих металлоконструкций линии убоя КРС, монтаж технологического оборудования линий убоя начнется в конце этого года. Начаты строительно-монтажные работы в цеху технических фабрикатов, выполнена система канализации, забетонирована плита пола.

В результате полного ввода в эксплуатацию мощность предприятия составит 300 голов в час (720 тысяч голов в год). Компания планирует производить 42 тонны продукции в сутки или 12,8 тысячи тонн в убойном весе в год. Проект предусматривает строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение всех производственных участков предприятия - от обвалки МРС до упаковки и склада готовой продукции, также будет приобретен специализированный транспорт.

Второй крупный проект ГК «Дамате» - строительство крупнейшей в СКФО площадки по откорму овец мощностью 50 тысяч голов единовременного содержания в п. Ударный. Инвестиции в проект составляют 540 млн рублей. Реализация проекта ведется в 2 этапа. На сегодняшний день завершен первый этап реализации проекта, к вводу в эксплуатацию готовы площадки откорма на 14 тысяч голов.

Завершено проектирование и получение всей разрешительной документации для реализации 2-го этапа, который позволит выйти на заявленную мощность в 50 тысяч голов до конца 2022 года. Площадка состоит из навесов для размещения поголовья, выгулов, кормовых столов. административно-бытового корпуса, кормового склада, объектов биологической безопасности. На площадку откорма «Дамате» завозит овец с фермерских хозяйств Северо-Кавказского федерального округа. Здесь ягнята доращиваются до нужного веса в течение 45 - 65 дней и отправляются на завод «Дамате» по убою и переработке в Черкесске, который находится в 50 км.

Помимо прочего, в рамках работы сервисной компании «Дамате» ведет завоз элитных племенных баранов и овец, в декабре 2021 ожидается очередное поступление новых 240 голов пород Дорпер, Шароле, ИльДеФранс.

Еще один проект «Дамате» реализует в сфере растениеводства. Цель «Дамате» - 100%-ное обеспечение поголовья откорма овец кормами. На землях, предназначенных для создания кормовой базы, «Дамате» планирует произвести гидромелиоративные мероприятия для получения гарантированного урожая кормовых культур на площади 400 га. В связи с этим ведутся совместные работы с Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики для подготовки участия компании в конкурсе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.