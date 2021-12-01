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Общество1 декабря 2021 13:41

На Ставрополье наладят выдачу бесплатных лекарств от COVID-19 после жалоб

Жительница региона посетовала на работу медиков губернатору во время "Прямой линии"
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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30 ноября во время "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым жительница региона пожаловалась, что она не получила бесплатные лекарства от коронавируса. Этот вопрос политик обсудил с краевым Минздравом.

- Сейчас мы тратим огромные деньги, чтобы обеспечить препаратами людей. Но этот вопрос все равно всплывает, - заявил Владимиров.

Он дал указание исправить ситуацию и наладить поставку лекарств в больницы региона. Тем временем, "КП-Ставрополь" выяснила, есть ли дефицит препаратов от коронавируса и гриппа в аптеках региона, и чего действительно там нет.

Ранее "КП" писала, что почти тысячу ковид-коек перевели на прежний профиль. Это стало возможным из-за выхода региона на плато заболеваемости коронавирусом.