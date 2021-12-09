На Ставрополье за 9 месяцев 2021 года средняя зарплата увеличилась на 8,5%

В пресс-службе Северо-Кавказстата сообщили, что в период с января по сентябрь 2021 года средняя оплата труда ставропольцев выросла на 8,5% и составила 35 809 рублей. Однако ее реальный размер с поправками на нынешние цены увеличился на 1,5%.

По данным ведомства, больше всех зарабатывают работники финансовой сферы и страхования - их средняя зарплата составила 56 230 рублей. Далее идут сферы добычи полезных ископаемых (более 47 тысяч рублей), обеспечения газом и электроэнергией (46 тысяч рублей), госуправления и социального обеспечения (43 тысячи рублей) и т.д.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в октябре 2021 года в Ставропольском крае значительно подняли цены на продукты первой необходимости: овощи и фрукты. Особенно сильно возмутили цены на картофель - жители региона даже обращались на "Прямую линию" губернатора с вопросом о причинах такого взлета стоимости.