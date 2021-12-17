В Невинномысске после двух аварий капитально отремонтируют теплосети за 47 млн

В МинЖКХ Ставропольского края рассказали, что на капитальный ремонт тепловых систем Невинномысска выделят 47 миллионов рублей. Некоторые участки сетей так сильно износились, что находятся в аварийном состоянии.

Наиболее уязвимые места теплосетей - участок у центрального рынка и магистраль в направлении к автовокзалу. Именно с них начнется капитальный ремонт.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за несколько месяцев в Невинномысске произошло две аварии на теплотрассах. Более 17 тысяч человек остались без отопления и горячей воды, а погода оставляла желать лучшего. Тогда коммунальщики и строители работали в экстренном режиме для устранения неполадок.