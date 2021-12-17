В Ставрополе из-за ремонта коммунальных сетей перекроют улицу Некрасова

В Ставрополе с 17 декабря по 6 февраля ограничат движение транспорта по улице Некрасова из-за ремонта коммунальных сетей. Работы будут проводить поочереди на разных участках, поэтому улицу не перекроют полностью.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 19:00. Автомобилисты должны заранее строить свои маршруты, чтобы не угодить на закрытый участок. Объехать улицу Некрасова можно через Серова, Краснофлотской, Космодемьянской, Л. Толстого, Ломоносова и т.д.

Администрация Ставрополя дала следующее расписание работ:

- с 17 по 22 декабря на участке от дома № 116/2 до дома № 84;

- с 23 по 31 декабря на участке от дома № 84 до дома № 76 В;

- с 3 по 23 января на участке от дома № 76 В до дома № 50;

- с 24 января по 06 февраля на участке от дома № 50 до дома № 32.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о взрыве на газопроводе в Кочубеевском районе. После прорыва газопровода случилось факельное возгорание, высота которого больше многоэтажного дома. Уже сейчас восстановили работу системы, граждан подключили к газоснабжению.