Суд начал производство по делу экс-министра строительства Ставрополья Когарлыцкого

В пресс-службе Промышленного районного суда Ставрополя сообщили, что ведомство взяло в работу дело бывшего главы министерства строительства и архитектуры Алексея Когарлыцкого. Он подозревается в получении взяток, злоупотреблении служебным положением и превышении должностных полномочий.

- Уголовное дело принято к производству суда. Судебное заседание назначено на 28 декабря 2021 года, - сказано в сообщении суда.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Алексей Когарлыцкий и его сообщник экс-зампред регионального правительства Александр Золотарев брали взятки в огромных черных мешках, полных денег.

При задержании у Когарлыцкого случился припадок, пришлось оперативно вызвать скорую в следственный отдел. Медики говорили, что пациента нужно везти в больницу. Причина - провести обследование. Однако, чиновника оставили в отделе. Там в присутствии врачей проходили следственные действия.