Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 декабря 2021 12:14

Суд начал производство по делу экс-министра строительства Ставрополья Когарлыцкого

Судебный процесс начнется с 28 декабря 2021 года
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В пресс-службе Промышленного районного суда Ставрополя сообщили, что ведомство взяло в работу дело бывшего главы министерства строительства и архитектуры Алексея Когарлыцкого. Он подозревается в получении взяток, злоупотреблении служебным положением и превышении должностных полномочий.

- Уголовное дело принято к производству суда. Судебное заседание назначено на 28 декабря 2021 года, - сказано в сообщении суда.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Алексей Когарлыцкий и его сообщник экс-зампред регионального правительства Александр Золотарев брали взятки в огромных черных мешках, полных денег.

При задержании у Когарлыцкого случился припадок, пришлось оперативно вызвать скорую в следственный отдел. Медики говорили, что пациента нужно везти в больницу. Причина - провести обследование. Однако, чиновника оставили в отделе. Там в присутствии врачей проходили следственные действия.