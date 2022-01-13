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Общество13 января 2022 7:56

Ставрополец погасил 63 штрафа за нарушение ПДД ради продажи грузовика

Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В УФССП Ставропольского края рассказали, что местный житель одномоментно погасил 63 штрафа за нарушение скоростного режима ради продажи большегруза. Приставы наложили запрет на регистрацию транспорта и выписали ставропольцу квитанцию об исполнительном сборе. Так что мужчине пришлось переплатить 20 тысяч рублей.

- На исполнение в Предгорное отделение судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю в течение нескольких месяцев поступило 63 исполнительных документа в отношении гражданина за превышение скоростного режима. Необходимость срочной продажи одного большегруза и получение отказа в проведении регистрационных действий побудили гражданина погасить имеющуюся задолженность, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что ставрополец за час погасил налоговую задолженность в 120 тысяч, потому что его не пропустили в аэропорту на самолет до Египта. Он хотел провести новогодние праздники с семьей в теплой стране, но в итоге на рейс смогли попасть только жена с детьми. А должник срочно поехал к приставам добиваться снятия запрета на перелеты.