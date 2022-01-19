Ставрополье установило новый абсолютный антирекорд заражения COVID-19

К утру 18 января зафиксировали 547 инфицированных, что стало первым абсолютным антирекордом заболеваемости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ставропольский край второй день подряд устанавливает абсолютный антирекорд заражения коронавирусной инфекцией. К утру 19 января заболели 621 человек, общее число инфицированных перевалило за 131,6 тысячи человек.

Резкий рост заболеваемости начался после окончания новогодних праздников. Пока что в регионе не действуют QR-коды, до 20 января включительно. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказывал, что систему кодов могут вернуть только в случае кратного увеличения числа зараженных.

- Доля штамма "омикрон" среди новых случаев постоянно увеличивается. Внимательно следим за ситуацией. Сегодня рассмотрим ее на заседании краевого координационного совета по противодействию распространению COVID-19 и примем необходимые решения, - заявил Владимиров.

Также за сутки из больниц региона выписали 940 человек - они смогли побороть болезнь. К сожалению, 8 человек скончались. Летальность остается на низком уровне.