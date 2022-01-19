На Ставрополье водитель самосвала, виновный в смерти пяти человек, получил срок

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Прокуратура Ставропольского края поддержала государственное обвинение против 33-летнего водителя самосвала, который устроил ДТП с пятью погибшими - в их числе ребенок. Авария произошла в апреле 2021 года и вызвала общественный резонанс.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 5 месяцев с отбыванием в колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 3 года, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в ведомстве.

Напомним, водитель грузовика проявил невнимательность к дорожной обстановке, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. ВАЗ-2110 остановился впереди для совершения маневра поворота. По инерции грузовик продолжил движение на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем Шевроле Авео. Шевроле и КаМАЗ от удара съехали в кювет.

Погибли 4 взрослых и ребенок. Малышу было всего полгода отроду.

Пока что приговор не вступил в силу, обвиняемый может подать апелляцию.