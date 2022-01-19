За 19 дней 2022 года на Ставрополье остановили более 400 пьяных водителей

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что с начала 2022 года полиция поймала более 400 пьяных водителей. 44 из них уже лишились прав за нетрезвое вождение. В новогодние праздники сотрудники ГИБДД проводили круглосуточные рейды.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2021 году в регионе остановили около 3 тысяч нетрезвых водителей. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 400 человек - наркотического. Против них составили протоколы.

Количество ДТП по вине пьяных автомобилистов снизилось на 14% по сравнению с 2020 годом.

Суд Ставрополья огласил приговор водителю самосвала, по вине которого в ДТП погибли 5 человек, в том числе - полугодовалый ребенок.