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Общество19 января 2022 11:53

За 19 дней 2022 года на Ставрополье остановили более 400 пьяных водителей

44 из них уже были лишены водительских прав
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что с начала 2022 года полиция поймала более 400 пьяных водителей. 44 из них уже лишились прав за нетрезвое вождение. В новогодние праздники сотрудники ГИБДД проводили круглосуточные рейды.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2021 году в регионе остановили около 3 тысяч нетрезвых водителей. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 400 человек - наркотического. Против них составили протоколы.

Количество ДТП по вине пьяных автомобилистов снизилось на 14% по сравнению с 2020 годом.

Суд Ставрополья огласил приговор водителю самосвала, по вине которого в ДТП погибли 5 человек, в том числе - полугодовалый ребенок.