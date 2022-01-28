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Происшествия28 января 2022 18:16

В Ставрополе уволили осужденную за мошенничество директора гимназии №24

Соответствующий приказ был подписан 28 января.
Инна МОРОЗОВА
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Директора гимназии №24 в Ставрополе Александру Будяк уволили с должности, которую она занимала с 2010 года. Соответствующий приказ был подписан в пятницу, 28 января.

Как сообщили в мэрии, и.о. руководителя образовательного учреждения временно назначен ее заместитель.

Напомним, 19 января суд Ставрополя вынес Будяк приговор по делу о мошенничестве в крупном размере. Ей назначили условное наказание в виде двух лет лишения свободы. Кроме того, ей запрещено занимать должности, связанные с педагогической деятельностью.

Ранее сообщалось об экс-мэре Минеральных Вод Сергее Перцеве, которого заключили под стражу на два месяца. На бывшего градоначальника заведено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

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