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Общество2 февраля 2022 17:27

Замглавы миндора Ставрополья встретился с проигравшими конкурс перевозчиками

Водители пожаловались на отсутствие заработка
Инна МОРОЗОВА
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В среду, 2 февраля, перевозчики Ставрополя, не прошедшие конкурс на обслуживание городских маршрутов устроили собрание.

На встрече присутствовал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Борис Борисов.

Водители жаловались на то, что лишились заработка. Чтобы решить проблему, замминистра предложил им перейти на работу в организации, победившие в конкурсе.

Дальнейший диалог было решено продолжить в министерстве. Но когда состоится встреча, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что после транспортного коллапса в Ставрополе 1 февраля прокуратура начала проверку.

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