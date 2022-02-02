Замглавы миндора Ставрополья встретился с проигравшими конкурс перевозчиками

В среду, 2 февраля, перевозчики Ставрополя, не прошедшие конкурс на обслуживание городских маршрутов устроили собрание.

На встрече присутствовал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Борис Борисов.

Водители жаловались на то, что лишились заработка. Чтобы решить проблему, замминистра предложил им перейти на работу в организации, победившие в конкурсе.

Дальнейший диалог было решено продолжить в министерстве. Но когда состоится встреча, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что после транспортного коллапса в Ставрополе 1 февраля прокуратура начала проверку.