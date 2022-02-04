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Общество4 февраля 2022 16:25

В Ставрополе перекроют отрезок улицы Некрасова с 5 по 20 февраля

Автомобилистам предложили альтернативные пути объезда
Инна МОРОЗОВА
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В столице Ставрополья на время перекроют часть улицы Некрасова. Это связано с работами по реконструкции газопровода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участок от дома №72 до дома №84 будет перекрыт с 5 по 20 февраля 2022 года ежедневно с 8 до 19 часов.

Администрация Ставрополя предложила автомобилистам объезжать данный отрезок по улицам Шпаковской, Абрамовой, Льва Толстого, Ломоносова, Космодемьянской, Багратиона,Серова, Краснофлотской, а также по Линейному проезду.

Ранее сообщалось, что водитель в Минеральных Водах выплатил 275 тысяч рублей морального ущерба сбитой им женщине-пешеходу. Мужчина является дальнобойщиком.

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