Министр туризма Ставрополья задержан по подозрению в превышении полномочий

По подозрению в превышении полномочий задержан министр туризма Ставропольского края Кирилл Реут. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ставропольскому краю.

Ранее в отношении министра Реута было возбуждено уголовное дело, а сам он отстранен от должности.

Напомним, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений при заключении региональным минтуризма государственного контракта на проведение фестиваля фейерверков.

- В результате указанных действий бюджету Ставропольского края был причинен ущерб в размере более 25,1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ставрополью.

В надзорном ведомстве отметили, что проверки исполнения многомилионных госконтрактов, заключенных министерством туризма Ставропольского края за последние два года, продолжаются.