Глава Ставрополья проверил ход строительства социальных объектов в Кисловодске

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Кисловодск. Он ознакомился с ходом строительства социальных объектов, которые ведутся в городе-курорте в рамках нацпроекта и государственной программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа, сообщает его пресс-служба.

В частности, губернатор посетил строящийся спортивный комплекс «Арена Кисловодск» по Седлогорской улице. Сейчас рабочие возводят здание водных видов спорта. В нем будут два бассейна: большой общий бассейн и бассейн для обучения детей плаванию.

Спорткомплекс будет построен до конца 2022 года. Владимир Владимиров подчеркнул, что долгостроя здесь быть не должно.

Также глава Ставрополья осмотрел строящуюся школу на тысячу мест на улице Замковой. Это самая большая школа Кисловодска, которая примет учеников в новом учебном году.

Ранее сообщалось, что весенний ямочный ремонт на Ставрополье стартует после 20 февраля.