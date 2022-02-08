Автоледи погибла в ДТП с КамАЗом на Ставрополье

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 8 февраля, в Минераловодском округе Ставропольского края.

По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля «Лада Гранта» совершала обгон и когда возвращалась на свою полосу задела КамАЗ, двигавшийся в попутном направлении.

Автоледи потеряла управление, отечественная легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель погибла на месте. Трое пассажиров - мужчина и две женщины - госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Георгиевском округе нашли водителя, который сбил школьницу и скрылся.