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Происшествия8 февраля 2022 20:12

Автоледи погибла в ДТП с КамАЗом на Ставрополье

Еще три человека пострадали
Инна МОРОЗОВА
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Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 8 февраля, в Минераловодском округе Ставропольского края.

По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля «Лада Гранта» совершала обгон и когда возвращалась на свою полосу задела КамАЗ, двигавшийся в попутном направлении.

Автоледи потеряла управление, отечественная легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель погибла на месте. Трое пассажиров - мужчина и две женщины - госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Георгиевском округе нашли водителя, который сбил школьницу и скрылся.