На Ставрополье могут отменить дополнительный выходной на Радоницу

Как стало известно, краевой закон о переносе выходного дня, совпавшего с Радоницей, могут изменить. В 2022 году день общецерковного поминовения усопших выпадает на 3 мая.

Этот день считается нерабочим из-за переноса выходного дня с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая.

Депутаты предложили не переносить выходной, поскольку изначально закон приняли для того, чтобы жители могли спокойно съездить на кладбища и посетить храмы. В выходной день ничто не помешает им это сделать, подчеркнули в пресс-службе Думы Ставрополья.

Ранее сообщалось, что за очередями в ставропольских поликлиниках следят онлайн.