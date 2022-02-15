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Происшествия15 февраля 2022 8:11

ФСБ задержала подростка, который "минировал" школы Ставрополя несколько дней подряд

Из-за его сообщений учебный план пришлось изменить
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Сотрудники ФСБ нашли и задержали виновника череды лжеминирований школ Ставрополя. Он оставлял анонимные сообщения о том, что в учебных заведениях есть бомба. Из-за этого специалисты проверяли здания, а учеников приходилось эвакуировать.

Задержанный - 17-летний молодой человек из Челябинска. Во время допроса он рассказал, что использовал мессенджеры.

- Я отправлял сообщения о ложном минировании на почту школ и учебных заведений. Я использовал телеграмм и средства анонимности. Я считал себя анонимным, но сотрудники правоохранительных органов меня задержали. В содеянном раскаиваюсь и больше такого делать не буду и другим не советую, - рассказал мужчина на допросе.

Губернатор Ставрополя комментировал минирования школ, посчитав, что анонимный автор сообщений все равно будет наказан.