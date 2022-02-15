Слушания по иску об аресте имущества семьи начальника ГИБДД Ставрополья перенесли на 1 марта

Промышленный районный суд Ставрополя отложил заседания по иску замгенпрокурора РФ об аресте имущества семьи главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Очередное заседание пройдет 1 марта.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России хочет конфисковать имущество Сафонова, которое, как они считают, было добыто нечестным путем. Среди ответчиков сам начальник Госавтоинспекции края, его бывшая жена, гражданская супруга, их дети и мать. Речь идет о 22 объектах, общая рыночная стоимость которой - более 100 млн рублей.

Заседание отложили из-за вступление в дело третьих лиц. Это арендаторы имущества, которое принадлежит гражданской жене Алене Псель. Их должны были определить еще 14 февраля, но она не предоставила данные судье, потому что на месте не было риэлтора.

- Злоупотребление процессуальными правами может привлечь к правовым последствиям, вплоть до отказа в защите того права, на которое претендует сторона. В вашем случае давалось достаточно времени для получения информации. Отсутствие информации - это препятствие для рассмотрения дела. Влечет это к необоснованному затягиванию дела. Поэтому я должен предупредить вас, - заявил судья.

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