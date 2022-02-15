Дело ставропольцев, своровавших 10 тонн нефти на 1,3 млн, направили в суд

В прокуратуре Ставропольского края рассказали, что ведомство утвердило обвинительное заключение по делу жителей Нефтекумского округа о покушении на хищение нефти. Они пытались откачать ресурс, когда их "поймали за руку".

- Согласно материалам уголовного дела, злоумышленники, действуя совместно в период с 11 по 13 декабря 2021 года, совершали хищение нефти со скважин, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью, расположенных на территории Нефтекумского городского округа. Мужчины присоединяли резиновый шланг к шаровому крану фонтанной арматуры скважины и с помощью насоса-помпы перекачивали нефть в цистерну автомобиля "Камаз", - сказано в сообщении ведомства.

В итоге они успели откачать 10 тонн нефти, что равняется 1,3 миллиону рублей. Уголовное дело отправили в суд для рассмотрения по существу.