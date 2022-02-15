На Ставрополье готовятся к паводковому сезону

В Ставропольском крае началась подготовка к паводку. Об этом сообщил у себя микроблоге губернатор края Владимир Владимиров.

Продолжается строительство объектов берегоукрепления, идет ремонт гидротехнических конструкций.

Также ведется наблюдение за состоянием водных объектов. Что касается русел рек Кума и Подкумок в Георгиевском и Советском округах, то на этом участке уже готовы к безаварийному пропуску паводка.

Губернатор добавил, что впереди немало работы. Подготовка комплекса гидротехнических сооружений в крае продолжается.