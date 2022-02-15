В Ессентуках власти расторгли контракт с перевозчиком-нарушителем

В администрации Ессентуков взяли на контроль перевозки пассажиров. С одним из недобросовестных перевозчиков контракт уже расторгли, сообщает пресс-служба мэрии. Он обслуживал сразу два городских маршрута - №14 и №7.

На недобросовестного перевозчика неоднократно жаловались жители. Кроме того, нарушения регистрировала специальная комиссия. В частности, перевозчик нарушал интервал движения и выхода на линию.

После того как предприниматель собрал шесть предписаний, контракт с ним расторгли и заключили краткосрочный договор с другим.