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Общество15 февраля 2022 16:05

В Ессентуках власти расторгли контракт с перевозчиком-нарушителем

Он обслуживал сразу два маршрута
Инна МОРОЗОВА
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В администрации Ессентуков взяли на контроль перевозки пассажиров. С одним из недобросовестных перевозчиков контракт уже расторгли, сообщает пресс-служба мэрии. Он обслуживал сразу два городских маршрута - №14 и №7.

На недобросовестного перевозчика неоднократно жаловались жители. Кроме того, нарушения регистрировала специальная комиссия. В частности, перевозчик нарушал интервал движения и выхода на линию.

После того как предприниматель собрал шесть предписаний, контракт с ним расторгли и заключили краткосрочный договор с другим.