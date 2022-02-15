В Ставрополе осудили лжесотрудника ФСБ и двух его сообщников

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю, один из фигурантов выдавал себя за начальника подразделения ФСБ. Его сообщники убедили потерпевшего в том, что его родственник объявлен в международный розыск. Для этого они предъявили фальшивое постановление.

Сообщники предложили «закрыть дело» за 12 млн рублей, но были задержаны с поличным при передаче денег.

Мужчин признали виновными в мошенничестве и приготовлении к преступлению.

Лжесотрудника ФСБ суд приговорил к 5 годам колонии общего режима. Его соучастники получили по 3,5 года лишения свободы.