15 февраля на Ставрополье в 3 ДТП пострадали 5 человек

15 февраля в Ставропольском крае произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек. Погибших, к счастью, нет. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД региона. По данным ведомства, две аварии из трех - наезды на пешеходов, оба произошли в Ессентуках.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о сбитом школьнике, который пересекал дорогу в положенном месте. За рулем автомобиля был 47-летний житель Пятигорска, который был трезв и не являлся злостным нарушителем.

А в Петровском округе столкнулись два Опеля Астра. В ДТП пострадали три человека - оба водителя и пассажир.

- Водитель автомобиля Опель Астра, двигаясь со стороны Благодарного в направлении Ставрополя, совершая маневр поворота налево, не уступил право преимущества проезда и допустил столкновение с автомобилем такой же марки, - сказано в сообщении ведомства.

Виновником аварии стал 71-летний житель Михайловска.