Аграрный университет Ставрополя выбрал нового ректора после ареста Трухачева

Ставропольский аграрный университет назначил нового ректора - им стал профессор кафедры физиологии, хирургии и акушерства Валентин Скрипкин. Об этом сообщает Telegram-канал "КП-Ставрополь".

Прежде чем стать ректором, Скрипкин был главой факультета ветеринарной медицины и биотехнологий. Он сменил Александра Трухачева, который пришел на пост ректора после должности министра туризма Ставропольского края.

Трухачева задержала полиция по подозрению в превышении должностных полномочий. Он подписывал госконтракты, невыгодные для региона. Подробнее о схеме многомиллионных недоимок редакция писала в своем материале.