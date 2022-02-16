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Общество16 февраля 2022 8:19

Аграрный университет Ставрополя выбрал нового ректора после ареста Трухачева

Ректора и бывшего министра туризма региона подозревают в превышении должностных полномочий
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Ставропольский аграрный университет назначил нового ректора - им стал профессор кафедры физиологии, хирургии и акушерства Валентин Скрипкин. Об этом сообщает Telegram-канал "КП-Ставрополь".

Прежде чем стать ректором, Скрипкин был главой факультета ветеринарной медицины и биотехнологий. Он сменил Александра Трухачева, который пришел на пост ректора после должности министра туризма Ставропольского края.

Трухачева задержала полиция по подозрению в превышении должностных полномочий. Он подписывал госконтракты, невыгодные для региона. Подробнее о схеме многомиллионных недоимок редакция писала в своем материале.