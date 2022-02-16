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Общество16 февраля 2022 12:53

«Россети Северный Кавказ» на 7 % повысили уровень платежей населения столицы Кабардино-Балкарии

Источник:kp.ru
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«Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ»

В филиале «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» по итогам работы в январе 2022 года добились улучшения платежной дисциплины населения в городе Нальчике.

Так, уровень платежей, произведенных жителями столицы республики в отчетном периоде, составил 94 % или более 44 млн рублей. Это на 7 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Повышение платежной дисциплины стало результатом комплексной работы энергетиков: проверки приборов учета, проведение мероприятий по введению ограничения режима энергоснабжения неплательщиков, оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке, активная информационно-разъяснительная работа.

Напомним, Нальчикское энергосбытовое подразделение обслуживает порядка 90 тысяч абонентов частного сектора и 4,7 тысячи юридических лиц.