На Ставрополье осудят ячейку экстремистов, вовлекающих детей в их деятельность

Следком Ставропольского края сообщил о завершении расследования дела группы экстремистов, которые проводили собрания и пропагандировали незаконную деятельность. Главный вдохновитель - 53-летний житель Георгиевского округа. Он и его друзья - супружеская пара - собирались у последних дома для обсуждения запрещенной литературы и т.д.

Против них завели уголовные дела по большому перечню статей: "организация и участие в деятельности экстремистской организации", "финансирование экстремисткой деятельности", "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем" и "вовлечение лица в деятельность экстремистской организации".

- По данным следствия, 53-летний обвиняемый в городе Георгиевске созывал и проводил собрания участников этой организации в домовладении, предоставленном супругами, которые являлись ее участниками. В ходе собраний обвиняемые обсуждали с пришедшими религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями, изучали литературу, включенную в федеральный перечень экстремистских материалов, осуществляли сбор денежных средств на финансирование этой организации, - сказано в сообщении ведомства.

Также супруги вовлекли в деятельность свою несовершеннолетнюю дочь.

Расследование закончилось, материалы передали в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.