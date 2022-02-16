На Ставрополье пьяный водитель прикинулся пассажиром и хотел сбежать от полиции

В Нефтекумском округе ночью сотрудники ДПС заметили странное поведение водителя автомобиля. Ему сказали остановиться, но мужчина проигнорировал требования полиции. Он свернул к частному дому и попытался сбежать.

Когда его поймали, он заявил, что автомобилем не управлял, был пассажиром, а пересесть его попросил приятель. Однако рассказ мужчины опровергли видео с регистратора автомобиля.

- Из-за имеющихся признаков опьянения 34-летнему гражданину предложили пройти процедуру освидетельствования, которая показала более 0,2 мг на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе, - сказано в сообщении ГИБДД Ставрополья.

Полгода назад водителя уже лишили прав за пьяное вождение, а теперь ему грозит до двух лет тюрьмы. Машину отправили на штрафстоянку, мужчина ждет повестки в суд.