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Общество16 февраля 2022 15:57

В 2021 году средняя зарплата на Ставрополье составила более 36 тысяч рублей

Данные опубликовал Северо-Кавказстат
Инна МОРОЗОВА
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Средняя зарплата в Ставропольском крае с января по ноябрь 2021 выросла на 8,8% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составила 36 078,1 руб. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

Отмечается, что реальный ее рост, скорректированный на индекс потребительских цен, составил 1,6%.

Самые высокие зарплаты предлагают ставропольцам в сфере финансов и страхования - в среднем размер заработной платы составляет 56510 рублей, IT - 46710 рублей, добычи полезных ископаемых - 46468 рублей,

Самая скромная средняя зарплата в Ставропольском крае в сфере административной деятельности. Она составляет 25103 рубля.

Ранее сообщалось, что заявку на газификацию домов подали две тысячи жителей Ставрополья.