Команда КВН из Ставрополя сыграет в высшей лиге

В четверг, 17 февраля, команда КВН «Те самые» Ставропольского ГАУ сыграет в высшей лиге на сцене Центрального академического театра российской армии в Москве. Об этом информирует пресс-служба вуза.

В 1/8 финала за золотые медали также будут бороться команда из Могилева «Доктор Хаус», сборная команда Егорьевска, а также команда из Владивостока «Красный лис» и «Не кипишуй» из Нур-Султана.

Программа выйдет в записи на Первом канале.

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