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Происшествия16 февраля 2022 18:59

Жителя Ставрополья будут судить за хищение 177 млн рублей при долевом строительстве

Строительство так и не было завершено
Инна МОРОЗОВА
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Директор фирмы на Ставрополье обвиняется в мошенничестве, информирует пресс-служба прокуратуры края.

Как полагает следствие, с 2013 по 2016 год мужчина создал банду из трех человек.

Под видом строительства восьми многоквартирных домов в Ессентуках они получили более 177 млн рублей от 169 дольщиков. При этом жилье участники группы не достроили.

Обманутые участники долевого строительства лишились денег и квартир.

На имущество участников преступной группы наложили арест. Уголовное дело в отношении руководителя фирмы будет передано в суд.

Ранее сообщалось, что ставрополец пытался откупиться от сотрудника ДПС золотым браслетом.