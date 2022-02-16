Жителя Ставрополья будут судить за хищение 177 млн рублей при долевом строительстве

Директор фирмы на Ставрополье обвиняется в мошенничестве, информирует пресс-служба прокуратуры края.

Как полагает следствие, с 2013 по 2016 год мужчина создал банду из трех человек.

Под видом строительства восьми многоквартирных домов в Ессентуках они получили более 177 млн рублей от 169 дольщиков. При этом жилье участники группы не достроили.

Обманутые участники долевого строительства лишились денег и квартир.

На имущество участников преступной группы наложили арест. Уголовное дело в отношении руководителя фирмы будет передано в суд.

Ранее сообщалось, что ставрополец пытался откупиться от сотрудника ДПС золотым браслетом.