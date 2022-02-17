16 февраля на Ставрополье в шести ДТП пострадали девять человек

16 февраля в Ставропольском крае произошло 6 ДТП, в которых пострадали 9 человек. Погибших, к счастью, нет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона. Один из пострадавших - скутерист.

63-летний водитель скутера не справился с управлением и опрокинулся на трассе "Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск - Минеральные Воды". Он сильно разбил голову, его госпитализировали в реанимацию.

- Выяснилось, что водительских прав пострадавший не получал, права управления не имел, скутер не был зарегистрирован в установленном законом порядке, - сказано в сообщении ведомства.