«Россети Северный Кавказ» повышают дисциплину платежей за электроэнергию в Ингушетии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Очередной рейд по выявлению и пресечению фактов незаконного использования энергоресурса и взысканию задолженностей по платежам прошел в с.п. Кантышево Ингушетии. По данным «Россети Северный Кавказ», суммарный долг жителей населенного пункта на 1 февраля 2022 года составил порядка 150 млн рублей.

По итогам аудита оформлено два акта о хищении ресурса на 12 тысяч кВт.ч. К четырем неплательщикам применена вынужденная мера по ограничению режима потребления электроэнергии.

Во время обходов энергетики проводят с жителями информационно-разъяснительные беседы, рассказывают о правилах пользования электрической энергией, консультируют по вопросам экономного использования энергоресурса, предупреждают об ответственности за хищение и об опасности поражения током в случае самовольного вмешательства в работу сетевого оборудования.

В «Россети Северный Кавказ» отмечают, что несоблюдение платежных обязательств дает право гарантирующему поставщику использовать различные меры борьбы с неплательщиками: начисление пени, ограничение предоставления коммунальных услуг, взыскание задолженности в судебном порядке. При наличии исполнительного листа должнику грозит наложение ареста на личное имущество и банковские счета, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации.