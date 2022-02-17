Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 9:03

В Минеральных Водах в ДТП погиб 37-летний мужчина, еще трое человек пострадали

Автоинспекторы устанавливают причину смертельной аварии
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД Ставропольского края

Фото: ГИБДД Ставропольского края

17 февраля в Минеральных Водах произошло смертельное ДТП. Столкнулись два автомобиля, из-за чего погиб 37-летний мужчина - водитель одного из авто. В больнице оказался второй водитель и два пассажира.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2107 по неустановленной пока причине не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-21099, - сказано в сообщении ГИБДД Ставропольского края.

Известно, что водителю ВАЗ-2107 22 года, он не был злостным нарушителем правил дорожного движения. Специалисты проверят, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, на дороге - туман и низкая видимость. Это стало пагубным фактором для водителей.