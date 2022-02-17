В Пятигорске 97-летняя женщина поборола коронавирус за неделю

В Пятигорске медики спасли 97-летнюю пациентку от коронавируса. Она попала в так называемую красную зону, в которой лежат ставропольцы с тяжелыми симптомами ковида. Однако женщина не унывала и смогла победить болезнь за неделю.

Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Ставропольского края. Медики отмечают, что во время болезни очень важно не поддаваться унынию и сохранять надежду на скорейшее выздоровление. Такая модель поведения благоприятно влияет на иммунитет, что очень важно во время болезни.

- Любовь Георгиевна настоящий боец и очень светлый, позитивный человек, который никогда не унывает и верит в хорошее. А эмоциональна составляющая – важная часть любого лечебного процесса. Желаем нашей пациентке и всем, кто болеет, здоровья и благополучия. Пожалуйста, берегите свое здоровье и своих близких! – заявил руководитель стационара №5 ГКУЗ "Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн" Спартак Григорян.

Отметим, на сегодняшний день свободными остаются около 15% ковид-коек, за последние сутки диагноз "коронавирус" поставили 1821 ставропольцу.