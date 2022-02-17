Губернатор Ставрополья прокомментировал ситуацию с птичьим гриппом в Изобильненском округе

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров у себя в микроблоге сообщил, что владельцам частных подворий, пострадавших из-за вспышки птичьего гриппа, выплатят компенсации.

- Перед краевым управлением ветеринарии поставил задачу подготовить нормативные акты для выплаты компенсаций людям. Эта работа ведется, - сообщил губернатор.

Также глава региона отметил, что вспышка птичьего гриппа парализовала работу одного из крупнейших производителей птицы на территории Изобильненского округа.

Почти 4 тыс. работников предприятия сидят дома в отпуске без содержания.

Владимир Владимиров отметил, что обсудил с руководителем компании, главой территории , руководством Минсельхоза и управления ветеринарии пути, которые помогут жителям округа вернуть работу и зарплату.