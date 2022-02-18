1566 ставропольцев выздоровели от коронавируса за сутки к 18 февраля

В Ставропольском крае за сутки от коронавируса выздоровели 1566 человек, всего болезнь побороли 146,8 тысячи граждан. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Также за сутки медики выявили 1630 новых случаев коронавирусной инфекции (177 из них - дети), 147 человек попали в больницу (9 детей), 13 ставропольцев скончались. Губернатор принес соболезнования их родным и близким.

- Полностью завершили вакцинацию, получив оба компонента прививки, 1 миллион 89 тысяч ставропольчан, - заявил Владимиров.

На настоящий момент свободными остаются 20% ковид-коек.