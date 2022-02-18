Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 7:31

17 февраля на Ставрополье в 3 ДТП пострадали 6 человек, один погиб

Одного из водителей пришлось искать, так как он сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД Ставропольского края

Фото: ГИБДД Ставропольского края

За 17 февраля в Ставропольском крае произошло 3 автоаварии, в которых пострадали 6 человек и погиб один участник ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

В ведомстве рассказали о нескольких происшествиях. На подъезде к Ставрополю водитель Лады Приоры не справился с управлением на большой скорости, влетел в грузовик, а затем переехал бетонное ограждение и упал в кювет.

- 22-летний водитель получил перелом ключицы, его 25-летний пассажир - перелом основания черепа. Оба пострадавших - жители города Моздок. Установлено, что водитель только за последние 2 года 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за нарушение установленного скоростного режима, - сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители начали проверку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о мужчине, который сбил 59-летнюю пешехода и скрылся с места ДТП. Женщина получила травму ноги, а сотрудники ДПС нашли предполагаемого виновника аварии. Однако, тот все отрицает.