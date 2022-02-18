17 февраля на Ставрополье в 3 ДТП пострадали 6 человек, один погиб

Фото: ГИБДД Ставропольского края

За 17 февраля в Ставропольском крае произошло 3 автоаварии, в которых пострадали 6 человек и погиб один участник ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

В ведомстве рассказали о нескольких происшествиях. На подъезде к Ставрополю водитель Лады Приоры не справился с управлением на большой скорости, влетел в грузовик, а затем переехал бетонное ограждение и упал в кювет.

- 22-летний водитель получил перелом ключицы, его 25-летний пассажир - перелом основания черепа. Оба пострадавших - жители города Моздок. Установлено, что водитель только за последние 2 года 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за нарушение установленного скоростного режима, - сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители начали проверку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о мужчине, который сбил 59-летнюю пешехода и скрылся с места ДТП. Женщина получила травму ноги, а сотрудники ДПС нашли предполагаемого виновника аварии. Однако, тот все отрицает.