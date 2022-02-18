Тысяча человек на 440 спецмашинах будут тушить лесные пожары на Ставрополье

В 2022 году в Ставропольском крае на контроль и тушение лесных пожаров направят 1 тысячу человек и 440 единиц спецтехники. Уже сейчас формируют штаты сотрудников в разных территориях региона, а также создают лесопожарные станции.

Также начали создавать противопожарные полосы, скоро их длина достигнет 684 км. Устанавливают специальные барьеры, убирают сухую траву и ветки.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о взрыве цистерны в Чечне. В пресс-службе ГУ МЧС республики комментируют, что недалеко от села Гехи - на пустыре в населенном пункте Урус-Мартан, загорелась цистерна с сжиженным газом. За пожаром последовал сильнейший хлопок, попавший на снятое местными видео. Столп огня достиг 15 метров в высоту.