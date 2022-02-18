Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 9:58

Тысяча человек на 440 спецмашинах будут тушить лесные пожары на Ставрополье

В ближайшее время начнут обустройство противопожарных минерализованных полос
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В 2022 году в Ставропольском крае на контроль и тушение лесных пожаров направят 1 тысячу человек и 440 единиц спецтехники. Уже сейчас формируют штаты сотрудников в разных территориях региона, а также создают лесопожарные станции.

Также начали создавать противопожарные полосы, скоро их длина достигнет 684 км. Устанавливают специальные барьеры, убирают сухую траву и ветки.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о взрыве цистерны в Чечне. В пресс-службе ГУ МЧС республики комментируют, что недалеко от села Гехи - на пустыре в населенном пункте Урус-Мартан, загорелась цистерна с сжиженным газом. За пожаром последовал сильнейший хлопок, попавший на снятое местными видео. Столп огня достиг 15 метров в высоту.