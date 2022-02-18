Роман Левченко утвержден в должности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ»

Роман Левченко избран на должность генерального директора крупнейшей электросетевой компании СКФО

Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко избран на должность генерального директора крупнейшей электросетевой компании СКФО сроком на три года. Об этом сообщила руководитель Департамента по взаимодействию со СМИ Залина Алборова.

Напомним, Роман Левченко в марте 2021 года был назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики «Россети Северный Кавказ», а с апреля того же года исполнял обязанности гендиректора компании.

Роман Левченко родился в г. Ставрополе.

В 2000 году окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция».

До прихода в электроэнергетическую отрасль служил в органах внутренних дел, занимал различные руководящие должности в Группе Компаний ООО «Корпорация СТС».

Решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» об избрании Романа Левченко генеральным директором компании вступило в силу с 18 февраля 2022 года.