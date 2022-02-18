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Здоровье18 февраля 2022 14:46

Ставрополье почти достигло коллективного иммунитета с 80% иммунизированными

В статистику включили переболевших, привитых и ревакцинированных граждан
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Минздрав Ставропольского края сообщил, что регион приближается к коллективному иммунитету, который начинается с 80% иммунизированных от коронавируса граждан. Считают тех, кто переболел, вакцинировался и ревакцинировался.

За последние сутки в регионе коронавирусом заболели 1630 человек, среди которых 177 детей. Выздоровели 1566 ставропольцев, более 1 миллиона 89 тысячи человек прошли полный курс вакцинации.

На настоящий момент из 4,5 тысячи ковид-коек свободны 20%. "КП-Северный Кавказ" писала, в каких округах региона нашли больше всего зараженных, а где - ни одного.