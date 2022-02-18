Прокуратура Ставрополья выяснит причину пожара в многоквартирном доме

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после пожала по улице Гагарина в станице Ессентукской. В многоквартирном доме вспыхнуло чердачное помещение, спасатели эвакуировали 40 человек. Пострадавших и погибших нет.

- На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехал прокурор района, - сказано в сообщении ведомства.

В 17:30 пожарные смогли ликвидировать открытый огонь. Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 15:20. Общая площадь составила около 800 квадратных метров. К устранению пожара привлекли 75 человек и 21 единицу техники.