Шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме на улице Багратиона в Ставрополе

Сообщение о возгорании поступило в 17:50.
Фото: социальные сети
В пятницу, 18 февраля, в Ставрополе произошел пожар на улице Багратиона, 26. Загорелась кровля трехэтажного жилого дома.
Сообщение о возгорании поступило в 17:50.
Пожарные спасли шестерых человек, среди них ребенок. Порядка 20 человек эвакуировали.
В пресс-службе МЧС отметили, что пятеро взрослых отравились продуктами горения. Ребенок получил вывих ноги. Всех пострадавших передали медикам.
В 18:42 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Частично обрушилась кровля.
По факту случившегося прокуратура Промышленного района Ставрополя проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара. Кроме того, в ходе проверки будут дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.