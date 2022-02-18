Шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме на улице Багратиона в Ставрополе

Сообщение о возгорании поступило в 17:50. Фото: социальные сети

В пятницу, 18 февраля, в Ставрополе произошел пожар на улице Багратиона, 26. Загорелась кровля трехэтажного жилого дома.

Сообщение о возгорании поступило в 17:50.

Пожарные спасли шестерых человек, среди них ребенок. Порядка 20 человек эвакуировали.

В пресс-службе МЧС отметили, что пятеро взрослых отравились продуктами горения. Ребенок получил вывих ноги. Всех пострадавших передали медикам.

В 18:42 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Частично обрушилась кровля.

По факту случившегося прокуратура Промышленного района Ставрополя проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара. Кроме того, в ходе проверки будут дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.