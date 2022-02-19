В Пятигорске начали проверку после гибели женщины на горе Бештау

В Ставропольском крае следственный комитет начал проверку после гибели 63-летней женщины при спуске с горы Бештау. Сообщает ведомство.

- Установлено, что 19 февраля текущего года три женщины самостоятельно отправились на гору Бештау высотой 1400 метров. Однако, в связи с ухудшением погодных условий, при спуске женщины столкнулись с трудностями. 63-летняя женщина отступилась и упала, - сказано в публикации ведомства. - Следователь СКР опросил очевидцев, назначил судебные экспертизы.

По информации СКР СК, умерла пятигорчанка по дороге в больницу после эвакуации от полученных при падении травм. И две другие - сейчас находятся в больнице. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных мероприятий.