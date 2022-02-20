В Ставропольском крае за сутки в ковид-госпитали попали шесть детей

В Ставропольском крае за сутки коронавирус обнаружили у 142 детей, шестерым из них потребовалась госпитализация. 136 несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении.

Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал губернатор СК Владимир Владимиров.

По последним данным, в крае за все время пандемии COVID-19 подтвердился у 12343 несовершеннолетних.

Тем временем, число заболевших за сутки взрослых в крае составило 1260 человек. Отмечается, что большинство взрослых также лечатся амбулаторно. На Ставрополье сейчас свободным остается более 20% коечного фонда для больных коронавирусом.

Также в регионе продолжается прививочная кампания против COVID-19. Второй компонент вакцины получили уже более 1 млн 93 тыс жителей Ставропольского края.

Иммунизацию проходят в том числе и дети. Несовершеннолетним прививки от коронавируса доступны только с письменного разрешения родителей или законных представителей.