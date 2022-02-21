На Ставрополье во время рейдов полиция поймала 163 пьяных водителя за рулем

В Ставропольском крае полиция проводила рейды с 14 по 20 февраля, во время которых поймала 163 пьяных водителя за рулем. 17 из них управляли автомобилем в таком состоянии повторно, поэтому их ждет уже уголовная ответственность.

Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

- Так сотрудниками Госавтоинспекции Нефтекумского округа от управления отстранен водитель, который уже будучи лишенным права управления за нетрезвое вождение, снова сел за руль с признаками опьянения. Алкотестер показал наличие более 0,2 мг на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе, что больше допустимой нормы (0,16), - сказано в сообщении ведомства.

В праздничные дни полиция снова проведет такие рейды, усилив контроль за водителями на дорогах региона.