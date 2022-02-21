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Общество21 февраля 2022 12:36

«Россети Северный Кавказ» на 1,2 % снизили потери в КЧР в январе 2022 года

Источник:kp.ru
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Фото: «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» по итогам января текущего года снизили потери электроэнергии в сетях филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 1,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выполнению комплекса первоочередных мер, которые способствуют поэтапному снижению потерь в сетях, в энергокомпании уделяют повышенное внимание. В числе мероприятий - проведение рейдов по выявлению и сокращению неучтенного потребления электроэнергии; выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ и перераспределение нагрузки основной сети путем переключений; отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами и отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой, что ежегодно позволяет снижать технические потери в сетях.