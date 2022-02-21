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Общество21 февраля 2022 14:38

Министра туризма Ставрополья Реута уволили после проверки из-за утраты доверия

Губернатор подписал соответствующие документы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров снял с поста министра туризма региона Кирилла Реута в связи утраты доверия. После масштабной проверки выяснилось, что он был лично заинтересован в определенных условиях заключения госконтрактов.

Во время проверки всплыла скрытая аффилированность Кирилла Реута с лицом, с которым заключали государственный контракт.

- Таким образом, имелась личная заинтересованность, которая привела к возникновению конфликта интересов, - сказали в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что против Реута завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.