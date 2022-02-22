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Здоровье22 февраля 2022 5:40

На Ставрополье за сутки 107 человек госпитализировали в ковид-госпитали

Четверо из них - дети
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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К утру 22 февраля в Ставропольском крае в больницы госпитализировали 107 человек с коронавирусом, 4 из них - дети. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров. При этом около четверти развернутых ковид-коек остаются свободными.

Уровень госпитализации сильно снижен, однако сильная нагрузка упала на амбулаторное звено. Например, к настоящему моменту на амбулаторном лечении находится только 185 детей, взрослых - гораздо больше.

Также за сутки выявили 1022 новых случаев заражения коронавирусом.

- За минувшие сутки выздоровело 983 человека. Всего за время пандемии победили болезнь 152 тысячи ставропольчан, - заявил Владимиров.