На Ставрополье за сутки 107 человек госпитализировали в ковид-госпитали

К утру 22 февраля в Ставропольском крае в больницы госпитализировали 107 человек с коронавирусом, 4 из них - дети. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров. При этом около четверти развернутых ковид-коек остаются свободными.

Уровень госпитализации сильно снижен, однако сильная нагрузка упала на амбулаторное звено. Например, к настоящему моменту на амбулаторном лечении находится только 185 детей, взрослых - гораздо больше.

Также за сутки выявили 1022 новых случаев заражения коронавирусом.

- За минувшие сутки выздоровело 983 человека. Всего за время пандемии победили болезнь 152 тысячи ставропольчан, - заявил Владимиров.