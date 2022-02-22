На Ставрополье с 21 февраля QR-коды будут выдавать гражданам с антителами

В Ставропольском крае с 21 февраля QR-коды смогут получить те, кто имеет антитела после болезни коронавирусом. Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, такое правило будет действовать во всех регионах страны.

Раньше код можно было получить только после вакцинации. Теперь можно сходить в лабораторию и сдать тест на антитела за собственные средства. Если он покажет, что человек переболел и иммунизирован, медики выдают QR-код.

Отметим, что код действует полгода, после его нужно будет обновлять или через вакцинацию, или через показатель антител.